Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi - Haberler

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Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi

- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda locadan takip etti.

- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda locadan takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Dün Trabzonspor'u yenerek finale adını yazdıran Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Sivas-Alanya maçını izlemek için Sivas'a geldi. Karaman, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumunda locadan maçı izledi.

Deneyimli teknik adamın zaman zaman maçı tablet ile kaydettiği görüldü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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