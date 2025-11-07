Hikmet Durak'a Hayırseverden Cep Telefonu Hediye

BURSA'da seyyar olarak ıhlamur sattığı tezgahına bıraktığı cep telefonu, para bozdurmaya gittiğinde çalınan Hikmet Durak'a (57), mağduriyetinin DHA'nın haberiyle gündeme gelmesi sonrası hayırsever T.S. cep telefonu hediye etti.

Olay, ekim ayında Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar olarak ıhlamur satan Hikmet Durak, para bozdurmak için tezgahından ayrıldı. Bu sırada yoldan geçen Sıtkı G. (69), Durak'ın tezgahta bıraktığı telefonu alıp kaçtı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Hikmet Durak, polise haber verdi. Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi adresinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin telefonu sattığı öğrenilirken, zararının 23 bin lira olduğunu söyleyen Durak, şikayetçi oldu.

Mağduriyetin DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından haberi sosyal medyada gören T.S. isimli hayırsever, Hikmet Durak'a cep telefonu hediye etti.