Hikmet Çetin'den Ekrem İmamoğlu'na Destek: 'Tutuksuz Yargılanmalı'

Hikmet Çetin'den Ekrem İmamoğlu'na Destek: 'Tutuksuz Yargılanmalı'
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Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna dair eleştirilerde bulunarak, 'Bence büyük bir haksızlık. En azından tutuksuz yargılanması gerekirdi' dedi.

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(ANTALYA) - Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için,"Bence büyük bir haksızlık. En azından tutuksuz yargılanması gerekirdi" dedi.

CHP'nin Antalya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitigine katılan eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hukuk yok. Biz, üç eski meclis başkanı olarak Hüsamettin Cindoruk, ben ve Mustafa Kalemli, 'tutuksuz yargılayın' demiştik. Tutukluluk ne için gerekiyor? Yurt dışına kaçabilir diye. Ekrem İmamoğlu kaçar mı? Deliller kaybolabilir. Deliller kaybolmamış zaten hiçbir şey yok. Onun için bence büyük bir haksızlık. En azından tutuksuz yargılanması gerekirdi."

Kaynak: ANKA / Güncel
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