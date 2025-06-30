Hikaye İstanbul'da Geçiyor Sergisi Kapanış Tarihi Uzatıldı

Meşher'deki 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisinin kapanış tarihi uzatıldı.

Disiplinlerarası sergi mekanı Meşher'den yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi sebebiyle 13 Temmuz olan serginin kapanış tarihi 18 Ocak 2026'ya uzatıldı.

Batı edebiyatının kurmaca yapıtlarındaki farklı İstanbul temsillerini bir araya getiren serginin küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı, tasarım ve uygulamasını Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk üstleniyor.

Sergi, Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alarak fantastik öykülerden bilim kurguya, grafik romanlardan casusluk hikayelerine uzanan geniş bir seçki sunuyor.

Meşher'de sergiye özel film gösterimlerinin yapılacağı bir etkinlik alanı da yer alıyor. Sergideki kitaplardan uyarlanmış filmlerden bir seçki, bu alanda izlenebiliyor. Ayrıca okuma bölümlerinde de sergide orijinalleri görülen kitapların Türkçe çevirileri bulunuyor.

Türkçe ve İngilizce yayımlanan sergi kataloğunda ise Şeyda Çetin'in "Kitaplardaki Gibi!", Ebru Esra Satıcı'nın "İstanbul'un Çizgileri", Kaya Genç'in "İstanbul'u Yakalamak: Akışkan Bir Kentin Batı Edebiyatındaki Tasvirleri" ve Melis Behlil'in "Edebiyattan Sinemaya Fantastik Bir İstanbul Temsili: Baron Münchhausen" başlıklı yazıları yer alıyor.

Yakın zamanda vefat eden yazar Selim İleri'nin, "Ölümsüz İstanbul" başlıklı yazısı da katalogda bulunuyor.

"Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 13 Temmuz'da kapılarını kısa süreliğine kapatacak, ardından 17 Temmuz'dan itibaren yeniden ziyarete açılarak, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.