Hijyenik Olmayan İşletmeler Kapatıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı belirlenen 3 iş yeri kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ihbar üzerine şekerleme, süt ürünü ve unlu mamul satılan 3 işletmeyi inceledi.

İncelemede sağlıksız ortamda üretim yapıldığı tespit edilen işletmeler mühürlendi, sahipleri hakkında işlem yapıldı.

Çalışmada ele geçirilen 2 kilo 885 gram süt ürünü ile 1 kilo 557 gram lokum ve cezerye imha edildi.