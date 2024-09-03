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Hijyenik Olmayan İşletmeler Kapatıldı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı belirlenen 3 iş yeri kapatıldı. İşletmelerde yapılan incelemede sağlıksız ortamda üretim yapıldığı tespit edildi ve işletmeler mühürlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı belirlenen 3 iş yeri kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ihbar üzerine şekerleme, süt ürünü ve unlu mamul satılan 3 işletmeyi inceledi.
İncelemede sağlıksız ortamda üretim yapıldığı tespit edilen işletmeler mühürlendi, sahipleri hakkında işlem yapıldı.
Çalışmada ele geçirilen 2 kilo 885 gram süt ürünü ile 1 kilo 557 gram lokum ve cezerye imha edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Reyhanlı Sağlık Güncel hatay

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