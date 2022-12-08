Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bazı tarihi yapılar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarihi yapıların etrafı çitle çevrilip, ziyarete kapatıldı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiği ören yerinde deformasyon var. Buralar kaybedilmemeli ve restorasyonu yapılarak gezi alanları oluşturulmalıdır" dedi.

Denizli'de turizmin göz bebeği Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, bazı tarihi yapıların yıkılma tehlikesi gündeme geldi. Tarihi alanın çeşitli bölgelerindeki duvarlar da bel vererek yıkılma riski oluşturdu. Yıkılma tehlikesi olan yapılar, çitle çevrilerek ziyarete kapatıldı. 2 bin yıllık geçmişi olan antik kentteki Hamam Bazilika da yıkılma tehlikesi bulunan tarihi yapılardan biri oldu. Ayrıca bölgede yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının yavaş ilerlemesi ve İtalyan kazı ekibinin yılın belli dönemlerinde kısa süren çalışma periyodu turizmcinin de beklentisini karşılamadı.