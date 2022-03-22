HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hidroelektrik santralinden (HES) bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hidroelektrik santralinden (HES) bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oymapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hidroelektrik santralinde meydana gelen kablo hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüphelilerden İ.Y. ve A.C. araçla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bırakıp kaçtıkları araçta yapılan aramada, bakır kablo, demir kesme testeresi ve tel kesme makası ele geçirildi.

Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı ve araçta bulunduğu belirlenen şüphelilerden S.E.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

HES'ten kablo çalan 2 şüpheli yakalandı

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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