Hıdırlık Kulesi Çevresindeki Kazı Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Hıdırlık Kulesi Çevresindeki Kazı Çalışmaları Sona Yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın tarihi simgelerinden Hıdırlık Kulesi'nin çevresindeki arkeolojik kazı çalışmalarında sona gelindi. Proje ile antik döneme ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı ve alan turistik bir cazibe merkezi haline getiriliyor.

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan ve kazı çalışmalarında önemli buluntuların çıkarıldığı Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kültürel mirası ve tarihi yapılarından Hıdırlık Kulesi'nin turistik çekim merkezi haline getirilmesi için 2020'de Koruma Kurulu kararıyla başlatılan arkeolojik kazılarda antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkarıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri tamamlandı, projenin mimari çalışmaları ise sürüyor.

Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin kaplamaları ile falezlerin siluetini etkilememesi için alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların da montajı büyük oranda tamamlandı. Ekipler alanda son rötuşlarını gerçekleştiriyor.

Hadrian Kapısına kadar uzandığı düşünülen Roma Dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi eserlerin sergileneceği seyir terası, kentin açık hava müzesi olacak.

Ziyaretçiler, yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

Antalya Müze Müdürlüğü ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında kulenin güneydoğu kısmında Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen yazıtlı mozaik ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarın' talimatı

ABD'de kaos tırmanıyor! Trump'tan "şehri kurtarın" talimatı
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.