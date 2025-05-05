Hıdırellez: Doğanın Canlanışı ve Geleneksel Kutlamalar

Tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini, dertlerden kurtulunmasını ve Hızır ile İlyas peygamberlerin buluşmasını simgeleyen "Hıdırellez", binlerce yıldır farklı kutlanıyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk toplumlardan bugüne kadar ay, yıl, mevsim gibi zamansal değişimlerin çeşitli törenlerle dünyanın birçok bölgesinde kutlanmaya devam ettiğini aktardı.

Meteoroloji biliminin olmadığı çok eski zamanlarda insanların, yıl boyunca hayatlarını etkileyen doğa olaylarını gözlemleyerek kendi iklimsel verilerini oluşturduğunu belirten Köse, çiftçilik başta olmak üzere balık tutma ve diğer işlerini de bu çerçevede planladığını söyledi.

Özellikle mevsim dönüşleri gibi önemli zamanlardaki değişikliklerin tören, ayin ve bayram şeklinde kutlanıldığını dile getiren Köse, "Yapılan bilimsel araştırmalarda birçok kültürde mevsim değişiklikleri törenlerle kutlanırken, bolluk bereket için çeşitli törenler düzenlenmeye başlaması, avcı kültüründen tarım kültürüne geçildiği dönemlere denk gelmektedir." diye konuştu.

"Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün eser tipisi"

Mevsimlik bayram olarak kutlanan Hıdırellez'de geçmişten bugüne, gül fidanına dilek bağlamak ve ateşten atlamak gibi bazı ritüeller yapıldığını hatırlatan Köse, şu bilgileri verdi:

"Hıdırellez ve etkinliklerini gönül rahatlığıyla kutlayabiliriz, yavaş yavaş sıcaklıklar artsa da yaz henüz gelmedi, yazın başlangıcındayız. Hıdırellez'imiz uğurlu olsun. 'Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün eser tipisi' atasözümüz ile kış mevsiminin tam geçmediği, yaz mevsimi de tam gelmediği için etkileyici soğukların yaşanabileceği anlatılmaktadır. Bugün, kış mevsiminin geride kalışı, yazın başlangıcı, tabiatın canlanışıdır. Bir geçiş döneminin bir dizi adetlerle kutlandığı gündür. Aynı zamanda bolluk, bereket, dileklerinin kabul edileceği Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olarak da inanılan Hıdırellez'in toplumumuzdaki yeri çok büyüktür."