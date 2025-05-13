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Hıdırellez Bayramı'nda Gelenek Devam Etti: Katılmayan Su Oluğuna Atıldı

Hıdırellez Bayramı'nda Gelenek Devam Etti: Katılmayan Su Oluğuna Atıldı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde Hıdırellez Bayramı'na katılmayan bir kişi, gelenek gereği köylüler tarafından su oluğuna atıldı. Yarım asırdır süren bu uygulama, bayramda toplanma alanına gelmeyenlerin cezası olarak gerçekleştiriliyor.

Hıdırellez Bayramı'na gelmeyen vatandaş 'su oluğuna' atıldı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde Hıdırellez Bayramı'na katılmayan bir kişi, bayram geleneği olarak köyde bulunan su oluğuna atıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde yarım asırdır devam eden imece usulü Hıdırellez Bayramı geleneği bu senede sürdürüldü. Köydeki bayrama gelmeyenlerin ceza olarak su oluğuna atıldığı bayramda, toplanma alanına gelmeyen bir kişi tespit edildikten sonra köylüler tarafından evinde uyurken yakalandı. Köylüler tarafından alınan vatandaş meydanda bulunan su oluğuna atıldı. Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar, yaşatılan gelenek sebebiyle sırılsıklam oldular. Buz gibi suya atılan vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Güncel
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