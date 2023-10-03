Hidayet Türkoğlu'ndan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ay-yıldızlı formamız ile birlikte ' Türkiye'nin Basketbol Aşkı' ve 'Türkiye Basketbol Tarihi' kitaplarını hediye etti." ifadeleri yer aldı.