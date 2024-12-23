Hidayet Eraslan Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına Atandı
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hidayet Eraslan, göreve başlayarak basın mensuplarını kabul etti. Eraslan, 'Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için göreve başladık.' dedi.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hidayet Eraslan, göreve başladı.
İlçede çalışan basın mensupları, Konya Bölge Adliye Mahkemesine atanan Veli Gündüz'den görevi devralan Eraslan'ı makamında ziyaret etti, başarı diledi.
Başsavcı Eraslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için göreve başladık. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.
Kaynak: AA / Güncel