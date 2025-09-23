Hicaz Demir Yolu Hattı Yeniden İşletmeye Alınıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye- Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında, tarihi Hicaz demir yolu hattının yeniden işlerlik kazanması için ilk adımın atıldığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 11 Eylül 2025 tarihinde Amman'da düzenlenen Türkiye-Suriye- Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında, tarihi Hicaz demir yolu hattının yeniden işlerlik kazanmasına yönelik ilk adımın atıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Üç ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik toplantıda, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında çok yönlü iş birliğini içeren bir mutabakat zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya varıldı. Bakanlar seviyesinde yıl içinde yapılması planlanan toplantıda imzalanması öngörülen bu belge ile ilk aşamada kara yolu, demir yolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacak" dedi.

Mutabakat zaptı ile belirlenecek hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir eylem planı üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Söz konusu eylem planı taslağının Türkiye tarafından hazırlanarak diğer taraflarla paylaşılması ve bakanlar toplantısına kadar nihai hale getirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ BİR ADIM ATILDI'

Toplantıda özellikle Hicaz demir yolu hattının yeniden işler hale getirilmesi konusunda tarihi bir adım atıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin desteğiyle, Suriye Hicaz demir yollarının eksik 30 kilometrelik üst yapısının tamamlanması yönünde mutabakata varılırken, Ürdün tarafı da lokomotiflerin bakım-onarım ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracak. Kendi Hicaz demir yolu lokomotiflerini Şam'a kadar işletme imkanını inceleyecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, orta ve uzun vadede Hicaz demir yollarından bağımsız olarak, üç ülkenin demir yolu alanında eğitim ile teknik tecrübe paylaşımı yapmayı planladıklarını aktardı.

'KOLAYLAŞTIRICI ÖNLEMLERDE GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK'

Toplantının bir diğer önemli sonucunun ise Türkiye ile Ürdün arasında 13 yıl aranın ardından Suriye üzerinden yeniden kara yolu taşımacılığının başlatılması olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Üç ülke olarak karşılıklı kara yolu geçişlerine ilişkin ulusal düzenlemeler çerçevesinde kolaylaştırıcı önlemler alma konusunda da görüş birliğine vardık" dedi.

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Akabe Limanı üzerinden Kızıldeniz'e bağlantısallığını artıracak ulaştırma koridorları konusunun da gündeme geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün'ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütülecek" ifadelerini kaydetti.