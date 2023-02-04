Hiç sigara içmedi ama 3 bin paketlik 'tarihi' sigara koleksiyonu oluşturdu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Mustafa Oğuz (34), hayatı boyunca sigara içmemesine rağmen 1930 yılından 2000'e kadar üretilen sigaralardan 3 bin paketlik koleksiyon oluşturdu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Mustafa Oğuz (34), hayatı boyunca sigara içmemesine rağmen 1930 yılından 2000'e kadar üretilen sigaralardan 3 bin paketlik koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunda siyasi liderler, bakanlıklar, şehirlerin kurtuluş günleri, fuar, festival, kurum ve kuruluşlar adına üretilen sigaraların bulunduğunu söyleyen Oğuz, "Bunlar aslında Türkiye tarihini gösteren paketler. Üzerinde görselleriyle yazılarıyla bilgilendirmeleriyle tarihleriyle bizim geçmişimize ışık tutan paketler. Gelecek nesiller bilsinler bir yandan da sigara içmesinler" dedi.

Darıca'da oturan Mustafa Oğuz, hiç sigara içmemesine rağmen yaklaşık 3 yıl önce internette gördüğü antika sayılabilecek sigara paketlerini satın aldı. Eski sigara paketlerinin ilgisini çekmesi üzerine araştırmaya başlayan Oğuz, çeşitli yollardan temin ettiği sigara paketlerinden koleksiyon oluşturmaya başladı. Koleksiyonda siyasi liderler, bakanlıklar, şehirlerin kurtuluş günleri, fuar, festival, kurum ve kuruluşlar adına üretilen 3 bin paket bulunuyor. 1930'dan 2000 yılına kadar piyasaya özel olarak sunulan çeşitli sigara paketleri Türkiye'nin tarihini de yansıtıyor.