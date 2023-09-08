Hibrit çeltiğin tozlaşması
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentine bağlı Gongcheng Yao Özerk İlçesi'nde çiftçiler, hibrit çeltiğin suni polinasyonu (tozlaşma) işlemiyle meşgul. Gongcheng'deki iklim koşulları, hibrit çeltik tohumu üretimi için oldukça uygun. İlçedeki hibrit çeltik tohumu üretim alanı, 2023 yılında yaklaşık 739 hektara ulaşırken 21 hibrit çeltik çeşidinin üretilmesi bekleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guilin'den bildiriyor. (XHTV)
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Hibrit çeltiğin tozlaşması
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentine bağlı Gongcheng Yao Özerk İlçesi'nde çiftçiler, hibrit çeltiğin suni polinasyonu (tozlaşma) işlemiyle meşgul.
Gongcheng'deki iklim koşulları, hibrit çeltik tohumu üretimi için oldukça uygun.
İlçedeki hibrit çeltik tohumu üretim alanı, 2023 yılında yaklaşık 739 hektara ulaşırken 21 hibrit çeltik çeşidinin üretilmesi bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guilin'den bildiriyor.
(XHTV)