- Hibe desteğiyle kurulan badem bahçesinde hasat başladı

ADIYAMAN - Hibe desteğiyle Adıyaman'da kurulan 115 dönümlük badem bahçesinde hasat başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteğiyle Adıyaman'ın Hacı Yusuf Köyü yakınlarında kurulan Hilmi Taş isimli çiftçinin 115 dönümlük badem arazisinde başlatılan hasada, Adıyaman Valisi Osman Varol, Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler ile çok sayıda kişi katıldı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Badem üretiminde Adıyaman'ımız ülkemizde birinci sırada. Bu belirli bir periyotta elde edilmiş bir başarı aslında. Bu başarıda en büyük pay tabi ki çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizindir. Devletimizin verdiği bir takım destekler var. Ama bu destekleri her zaman alıp bunları yatırıma dönüştürebilmek bugün 110 bin dönüme ulaşan bahçelere dönüştürebilmek için büyük bir gayret emek gerekiyor. Dolayısıyla Adıyaman'da bu anlamda devletimizin verdiği destekleri vatandaşlarımız sahiplenerek sonuca ulaştığı güzel örneklerden bir tanesindeyiz. Badem katma değeri oldukça yüksek bir ürün. Aynı zamanda çok çeşitli şekillerde değerlendirilebiliyor. Tabi üretimde bunun doğrudan bahçede üretiminde bu sayıya ulaştıktan sonra bunun katma değerini attıracak çeşitli ürünlere ulaştıracak mekanizmaları kurmak, tarıma dayalı bir sanayiye ulaştırmak için de çok önemli adımlar atılmış ve atılmaya da devam ediyor. Bizler bu süreçlerin tamamını devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, hasadın hayırlara vesile olmasını dileyerek bademin öneminden bahsettiler.