Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, 'OGS'den HGS'ye geçiş' açıklaması

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) döneminin 31 Mart'ta sona ereceğini belirterek, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, iki ayrı ücret toplama sisteminin zaman zaman gişelerde karışıklığa neden olduğu belirtilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart'tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağı belirtildi.

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir."

Demirören Haber Ajansı / Güncel