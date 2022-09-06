HEYKELE TIRMANAN 7 YAŞINDAKİ KEREM, 3 METREDEN DÜŞÜP YARALANDI
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BOLU Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu heykeline tırmanan Kerem B. (7), 3 metre yükseklikten düştü.
BOLU Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu heykeline tırmanan Kerem B. (7), 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Kerem, tedaviye alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Kerem B. meydanda oynarken Köroğlu heykeline tırmandı. Dengesini kaybeden Kerem, 3 metre yüksekten düşüp yaralandı. Kerem'in düştüğünü fark eden annesi ve teyzesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğa ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralandığı belirlenen Kerem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bu sırada Kerem'in ikiz kız kardeşi ise ağlayarak teyzesine sarıldı. (DHA)