Heyelanlar Zonguldak'ta Kameraya Yansıdı

Zonguldak'ta etkili olan yağışla birlikte İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanlar kameraya yansıdı. Alaplı ilçesinde ise çökme tehlikesi olan köprüden geçişler yaşandı.

HEYELAN ANI KAMERADA

Zonguldak'ta etkili olan yağışla birlikte İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanlar kameraya yansıdı. Anayol, heyelanlar ile birlikte tamamen kapanırken ulaşım akşam saatlerinde servis yolundan kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı.

Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Alaplı Çayı'nın bir bölümü taştı. Kapalı pazaryeri yolu taşma nedeniyle trafiğe kapanırken gecen yıl yaşanan sel felaketinde hasar gören Çatak köprüsü ulaşıma kapandı. Vatandaşlar araçlarıyla köprüden geçemeyince, yürüyerek karşıya geçmek istedi. Çökme tehlikesi bulunan köprüden vatandaşlar sorunsuz şekilde karşıya geçse de çevrede bulunanlar yayalara tepki gösterdi.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, -