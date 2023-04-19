Heyelanla kapanan Artvin-Erzurum kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

ARTVİN'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda, ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yol 2 gündür kapalı olduğundan, sürücüler de farklı güzergahlardan ulaşım sağlıyor.

Artvin-Erzurum kara yolunun 45'inci kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde önceki gün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri kara yoluna düştü. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardaki kişilerin ise heyelandan son anda kurtulduğu belirtildi.