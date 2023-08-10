Heyelanın yıktığı 50 ili ilgilendiren yola köprü yapılacak

Yaklaşık 60 metre uzunluğa sahip olacak olan köprünün ayak yüksekliği ise 12 metre

ORDU - Ordu'da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz- Akdeniz yolunda 60 metre uzunluğundaki köprü yapımı için servis yolu ve temel açma çalışmaları başladı.

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz- Akdeniz yolunun Ordu etabında, 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi. Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çökmüştü. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı. Yolun, Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonrası heyelanlar meydana gelmiş, yolun alt tarafında göçükler oluşurken, elektrik ve telefon telleri devrilmişti. Yolun ulaşıma kapatılan bu etabı yapılan çalışmalar sonrası yeniden açılmıştı.

60 metre uzunluğunda, 12 metre ayak yüksekliğinde köprü yapılacak

Heyelan nedeniyle ilk olarak menfezlerin koparak dereye uçtuğu ve ardından da asfalt zeminin çöktüğü, Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli mevkiinde başlatılan çalışmalar ile bu noktaya köprü yapılacağı öğrenildi. Geçen süre zarfında bu kesimde geoteknik proje çalışmalarına yönelik sondaj çalışmaları tamamlanarak, köprü öneri ve alternatifleri belirlendi, yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 12 metre ayak yüksekliğine sahip 2 açıklıklı köprü yapılmasına karar verildi. Köprünün, geoteknik ve statik projelerinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenilirken, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından servis yolu ve temel açma için çalışmalar başladı. Yapım çalışmalarının ise kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar büyük bir heyelan sonrası buranın ulaşıma kapandığını, farklı güzergahlardan ulaşım sağladıklarını belirtti. Vatandaşlar, yolun göçme esnasında üzerinde araç ve insan olmamasının olması muhtemel kazanın önüne geçtiğini, yapılacak olan köprünün alan için güzel bir proje olduğunu söylediler.