Heyelanın meydana geldiği yolun Kurban Bayramı'nda kullanıma açılması planlanıyor Heyelanın meydana geldiği yolun Kurban Bayramı'nda kullanıma açılması planlanıyor Düzce'de heyelanın meydana geldiği Karadeniz Sahil Yolu'nda yürütülen çalışmalar hızlandırıldı. Heyelanın meydana geldiği yolun Kurban Bayramı'nda kullanıma açılması planlanıyor DÜZCE - Düzce'de heyelanın meydana geldiği Karadeniz Sahil Yolu'nda yürütülen çalışmalar hızlandırıldı. Çalışmalar çerçevesinde yolun, Kurban Bayramı'nda kullanıma açılması planlanıyor. Akçakoca ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda geçtiğimiz aylarda heyelan sebebiyle çökme meydana gelmişti. Yol trafiğe kapatılırken, Karayolları ekiplerince çalışmalar başlatılmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede çalışmalar hızlandırıldı. Çift makine ile yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, şantiye şefi Sabri Dursunoğlu çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Dursunoğlu, "Çalışmaların yüzde 80'ini bitirdik. Bu yolu Kurban Bayramı'na açmayı düşünüyoruz. Şu anda yol kaydı, kayan yerlere fore kazık çalışmaları yapıyoruz. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Aksilik olmazsa Kurban Bayramı'na yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel Karadeniz Sahil Yolu Kurban Bayramı Düzce Güncel Haberler

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