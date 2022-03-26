Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2) - Haberler

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Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı - Tonya (trabzon) - Güncel
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Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Tonya karayolunda meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi.

VAKFIKEBİR, TRABZON (DHA) - NİŞANDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Trabzon'da Vakfıkebir- Tonya karayolunda meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi. Hurdaya dönen kamyonetteki sürücü Rahmi (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner'in (72), yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Rahmi ve Fadime çiftinin, Akçaabat'taki torunlarının nişan törenine katıldıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları ortaya çıktı.

TONYA (Trabzon),


Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı / Tonya (trabzon) - Güncel

Vakfıkebir, Trabzon, Güncel, Haberler

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