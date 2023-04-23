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Heyelanda kaya parçaları Botan Çayı'na düştü, o anlar kamerada

Heyelanda kaya parçaları Botan Çayı'na düştü, o anlar kamerada

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SİİRT'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda meydana gelen heyelanda dev kaya paçaları Botan Çayı'na düştü, o anlar kameraya yansıdı.

SİİRT'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda meydana gelen heyelanda dev kaya paçaları Botan Çayı'na düştü, o anlar kameraya yansıdı.

Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Yerlibahçe köyünde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Tepeden kopan toprak ve kaya parçaları Botan Çayı'na düştü. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

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