Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Davası: Akaryakıt İstasyonu Sahibi ve Müdürü Adliyeye Sevk Edildi
Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile kızları için yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. ve mesul müdür K.Y., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Samsun'un Canik ilçesinde Adem Kaya ile kızları Açelya ile Alya Kaya'nın hayatını kaybettiği, eşi Çiğdem Kaya'nın yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. ile mesul müdür K.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel