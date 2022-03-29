Heyelanda havyanlarını kaybeden çifte inek yardımı

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki heyelanda ahırdaki 3 büyükbaş hayvanı ile 1 köpeğini kaybeden Türkmen çiftine, 3 inek yavruları ile birlikte teslim edildi, ayrıca bir de köpek verildi.

Güzelyalıköy Mahallesi'nde 26 Mart'ta yaşanan heyelanda Hanife-Erol Türkmen çiftine ait ahırdaki 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpek öldü. Bölgede inceleme yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkmen çiftinin zararının karşılanacağını belirtti. Vali Sonel, bugün çifte 3 büyükbaş hayvan ile yavrularını teslim etti, ayrıca bir de köpek verdi.

Hayvanlarına kavuşan Hanife Türkmen de, "Allah, devletimizden, valimizden razı olsun. Heyelan olduğu günden beri valimiz Tuncay Sonel ve kaymakamımız Erkan Karahan bizleri yalnız bırakmadı ve telef olan hayvanlarımızın yerine yenisini alarak bizleri çok duygulandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah, başımızdan sizleri eksik etmesin" diye konuştu.