Heyelan Soruşturmasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Gözaltında

İŞ YERİ SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen, Adem Kaya ile kızları Açelya Alya'nın yaşamını yitirdi, eşi Çiğdem Kaya'nın ise yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen iş yeri sahibinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.