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Heyelan Soruşturmasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Gözaltında

Heyelan Soruşturmasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Gözaltında
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Samsun'un Canik ilçesindeki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ve kızları için yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. gözaltına alındı. Olayda yaralanan Çiğdem Kaya'nın durumu da merak ediliyor.

İŞ YERİ SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen, Adem Kaya ile kızları Açelya Alya'nın yaşamını yitirdi, eşi Çiğdem Kaya'nın ise yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen iş yeri sahibinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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