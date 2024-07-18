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Heyelan sonucu kaybolan bebeğin cesedine ulaşıldı

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Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu çaya sürüklenen hafif ticari araçta yaşamını yitiren kadının kaybolan 8 aylık bebeğinin cesedine ulaşıldı. Bebeğin cansız bedeni, Tortum Gölü'nde bulundu.

ERZURUM'un Tortum ilçesinde heyelan sırasında çaya sürüklenen hafif ticari araçta yaşamını yitiren kadının kaybolan 8 aylık bebeğinin de cesedine ulaşıldı. Olay yerine 16 kilometre mesafedeki Tortum Gölü'nde ekipler tarafından bulunan bebeğin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Olay, 13 Temmuz akşamı Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen, içinde 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin olduğu hafif ticari araç, sağanağın neden olduğu heyelanda yolun kenarındaki Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, anneyle 8 aylık oğlu suda kayboldu. İhbarla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı. Araç ise bölgeye getirilen vinçle sudan çıkarıldı.

ŞELALEYİ BESLEYEN GÖLDE BULUNDU

Bebeği arama çalışmaları, balık adamlar tarafından aralıksız devam etti. Erzurum, Tokat, Sivas AFAD, Erzurum ve Van JAK ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, Tortum Çayı'nı didik didik aradı. Dalgıçların suda, diğer görevlilerin kıyıda yaptığı aramalar, Tortum Şelalesi'ni besleyen 16 kilometre uzaklıktaki göle kadar ulaştı. Bugün arama çalışmalarını Tortum Gölü'nde yoğunlaştıran ekipler, bebeğin cesedine ulaştı. Gölden çıkarılan bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uzundere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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