Heyelan sonucu kapanan Artvin-Erzurum kara yolu zemin etüt çalışması sonrası açılacak

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin- Erzurum kara yolunda çalışmalar, zemin etüdünün ardından başlayacak.

Artvin- Erzurum kara yolu, 45. kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde, dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, heyelanlı bölgede kaya ve toprak kaymalarının aralıklarla sürmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına başlayamadı.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce bölgeye gönderilen profesyonel ekiplerin yapacağı zemin etüt çalışmasının ardından gerekli önlemler alınarak yolun temizlenip yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Artvin- Erzurum arasında seyahat eden sürücüler, farklı güzergahlardan ulaşım sağlıyor.

Hopa ilçesinden Erzurum'a gitmek için yola çıkan Hamza İspirli, AA muhabirine, yolun kapalı olduğunu bilmediklerini belirterek, iş için Erzurum'a gitmesi gerektiğini, farklı bir güzergah bulmaya çalışacağını söyledi.