Heyelan sonucu hayatını kaybeden Nevzat Emer'in cenazesi toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki heyelanda toprak altında kalan otomobilde yaşamını yitiren Nevzat Emer'in cenazesi, Denizli'de toprağa verildi. Emer'in eşi Züliye Emer ise hastanede tedavi altında.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki heyelanda toprak altında kalan otomobilde yaşamını yitiren 64 yaşındaki Nevzat Emer'in cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Emer'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Nevzat Emer'in cenazesi, Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törende Emer'in yakınları, gözyaşı döktü.

Olayda yaralanan Emer'in eşi Züliye Emer'in, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Dazkırı'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana gelmiş, kara yolundan geçen iki otomobil toprak altında kalmıştı.

Olayda 20 H 9427 plakalı otomobilin sürücüsü Nevzat Emer hayatını kaybetmiş, eşi Züliye Emer ise yaralı kurtarılmıştı.

Ekipler, diğer otomobildeki sürücü A.B. ile M.A.S'yi ise sağ çıkarmıştı.