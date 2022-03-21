Heyelan sonrası boşaltılan sitede naylonlu önlem

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - TRABZON'da, heyelan sonrası 20 dairesi boşaltılan sitedeki 2 binada oturanlar, olası toprak kaymasına karşı zemine naylon serdi. Bahçe alanının bir anda koptuğunu belirten Yusuf Bıyık, "Naylonlu önlem aldılar, ne kadar fayda sağlar; bilmiyoruz" dedi.

Fatih Mahallesi'nde, önceki gün öğle saatlerinde, 5'er katlı 5 bloktan oluşan Çiçek Apartmanları Sitesi'nin arka bahçesinde, kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla istinat duvarının bir kısmı çöktü. Yakın çevre zeminde ve site etrafındaki duvarda çatlaklar oluştu. İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı sitenin C ve D bloklarındaki 20 daire, tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarının yanına giderken, bir kısmı da otellere yerleştirildi.

Büyük korku yaşadıklarını belirten ?Yusuf Bıyık ise "Bahçe alanı bir anda koptu gitti, biz de büyük bir korku yaşadık. Ekipler geldi, binaları boşalttı. Binalara giriş-çıkış kesinlikle yaşanmıyor. Görüşmeler ve incelemeler başlatıldı. Birçok kişi akrabalarına birçok kişi de valilik tarafından otellere yerleştirildi. Çoluk çocuk herkes perişan halde. Çocuklar okullarına gidemiyor. Burada gerekli tedbirleri alıp, binaları tekrar kullanıma açacaklarını duyduk. Naylonlu önlem aldılar, ne kadar fayda sağlar; bilmiyoruz" dedi.