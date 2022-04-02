Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı

BOLU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, heyelan meydana gelen Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığı belirtildi.

Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise 1 şeridin etkilendiğine işaret edilen açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı vurgulandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı kaydedilen açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılıyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.