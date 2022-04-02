Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, heyelan meydana gelen Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

BOLU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, heyelan meydana gelen Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığı belirtildi.

Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise 1 şeridin etkilendiğine işaret edilen açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı vurgulandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı kaydedilen açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılıyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü, Toprak Kayması, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title