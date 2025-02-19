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Heyelan Sonrası Altınordu'da Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Heyelan Sonrası Altınordu'da Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yoğun kar yağışı yüzünden meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Dere Sokak yolunun, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrollü olarak trafiğe açıldığı bildirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Saraycık Mahallesi Dere Sokak yolunda yoğun kar yağışıyla birlikte heyelan meydana geldi.

Ulaşıma kapanan yolda belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı.

Yol, çalışmaların ardından kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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