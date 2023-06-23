Giresun'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel, su baskınları ve heyelanlar yöre halkının yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Meydana gelen heyelanlar sonucu birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandığı belirtilirken, Giresun-Kulakkaya yolunun Erimez mevkiinde yolun çökme anı cep telefonu ile görüntülendi.

Heyelan nedeniyle yolun çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

GİRESUN - Giresun'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel, su baskınları ve heyelanlar yöre halkının yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Meydana gelen heyelanlar sonucu birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandığı belirtilirken, Giresun-Kulakkaya yolunun Erimez mevkiinde yolun çökme anı cep telefonu ile görüntülendi.

Heyelan nedeniyle yol açma çalışmasında yapıldığı esnada yol kenarında duran bir vatandaşın uyarılarak geri çekilmesinin hemen ardından yolda heyelan meydana geldi. Yolun yok olduğu heyelanda o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan sağanak yağışlar sonrası Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskınları sonucu ev ve işyerleri zarar görürken, köy ve mahallelerde ise artarda heyelanlar meydana gelmeye devam ediyor.