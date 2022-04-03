Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Yeniçağa - Mengen yolu açıldı - Haberler

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Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Yeniçağa - Mengen yolu açıldı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Yeniçağa - Mengen yolu açıldı

Bolu'da heyelan nedeniyle kapanan Yeniçağa-Mengen kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bolu'da heyelan nedeniyle kapanan Yeniçağa-Mengen kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeniçağa - Mengen Yolu 24. kilometresinde meydana gelen heyelan alanının ekipler tarafından temizlendiği, yolun sağ platformdan iki yönlü olarak trafiğe açıldığı bildirildi.

Olay

D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde dün heyelan meydana gelmişti. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.

Olay yerine gelen Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlatmıştı.

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Yeniçağa - Mengen yolu açıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yeniçağa, Medya, Bolu, Güncel, Haberler

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