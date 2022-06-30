Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı Yenice ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle dün kapanan Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Yenice ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle dün kapanan Karabük- Zonguldak kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı. İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkisinde meydana gelen heyelan sonucunda kapanan Karabük-Zonguldak kara yolunda, Karayolları ekiplerinin çalışması tamamlandı. Yeniden trafiğe açılan yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tekrar heyelan olma ihtimaline karşı kontrollü geçişe izin veriyor. AA / Ahmet Özler - Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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