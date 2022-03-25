Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kısmen kapatılan Kars-Kağızman kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Heyelan nedeniyle kısmen kapatılan Kars- Kağızman kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağışlar nedeniyle Kağızman- Kars kara yolunun 36. kilometresinde meydana gelen heyelan yüzünden dik yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapattı.

Jandarma ekiplerince önlem alınan ve kısmen kapatılan söz konusu yol, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde temizlenerek, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Toprak Kayması, Kağızman, Kars, kar, Güncel, Haberler

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