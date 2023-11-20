Heyelan nedeniyle kapanan Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu açıldı

Zonguldak'ta, sağanağın ardından yaşanan toprak kaymaları nedeniyle kapanan Zonguldak- Karadeniz Ereğli kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kent genelinde dünden bu yana etkisini sürdüren fırtına ve sağanağın ardından 3 ayrı noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ekipler aralıksız çalıştı.

Polis ve jandarma ekiplerinin geçişlere izin vermediği Zonguldak- Karadeniz Ereğli kara yolu, çalışmaların ardından çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Zonguldak-Kilimli kara yolunun 2 ile 6. kilometreleri arasında oluşan deniz taşkını nedeniyle yol iki yönde trafiğe kapatılmıştır." bilgisi verildi.

Valilikten dün yapılan açıklamada, Karadeniz Ereğli kara yolunda meydana gelen heyelanlar nedeniyle Terzi köyünden Zonguldak yönüne, Karayolları bakımevinden her iki yöne, Şehitlik mevkisinden il merkezi yönüne kara yolunun çift taraflı trafiğe kapatıldığı bildirilmişti.