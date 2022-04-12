Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de eriyen karın ardından oluşan heyelan sonucu kapanan Abant ve Samandere Şelalesi bağlantı yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.

DÜZCE (AA) - Düzce'de eriyen karın ardından oluşan heyelan sonucu kapanan Abant ve Samandere Şelalesi bağlantı yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.

Sinekli Yaylası-Abant-Samandere Şelalesi orman bağlantı yolunda, karın erimesinin sonucu meydana gelen heyelanın ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 günlük çalışmanın ardından ağaç ve toprak parçalarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Samandere Şelalesi-Abant bağlantı yolu ulaşıma açıldı

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Düzce, Abant, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title