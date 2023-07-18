Ordu'da meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu havadan görüntülendi. Yolun bir noktasında ulaşım açılırken, diğer noktada ise çalışma başlayacağı öğrenildi.

Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz- Akdeniz yolu havadan görüntülendi

2 noktasında heyelan meydana gelen yolun bir noktasında ulaşım açılırken, diğer noktada ise çalışma başlayacağı öğrenildi

ORDU - Ordu'da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz- Akdeniz yolu havadan görüntülendi

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz- Akdeniz yolunun Ordu etabında, 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi. Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çökmüştü. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Bir nokta ulaşıma açıldı

Yolun, Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde de aşırı yağışlar sonrası heyelanlar meydana gelmiş, yolun alt tarafında göçükler oluşurken, elektrik ve telefon telleri devrilmişti. Yolun ulaşıma kapatılan bu etabı yapılan çalışmalar sonrası yeniden açıldı.

Havadan görüntülendi

Heyelan nedeniyle ilk olarak menfezlerin koparak dereye uçtuğu ve ardından da asfalt zeminin çöktüğü, Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli mevkiindeki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde yolun tamamen dereye uçtuğu ve tünel ağızından yaklaşık 75 metre mesafede göçük olduğu görülüyor.

Sürücüler alternatif yolları tercih ediyor

Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar ulaşıma kapalı olduğu için geri döndüklerini ve alternatif güzergahları tercih edeceklerini söylediler. Vatandaşlar ayrıca yolun kısa sürede açılmasını beklediklerini, sürekli olarak kullanılan bir yol olduğunu ifade ettiler.