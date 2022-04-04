Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor - Haberler

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Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli 16: 00 itibarıyla ulaşıma açılıyor.

BOLU (İHA) - Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli 16: 00 itibarıyla ulaşıma açılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan da heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde heyelan kaldırma çalışmalarının sona erdiğini temizlik çalışmalarının ardından tünelin 16: 00 itibariyle ulaşıma açılacağını duyurdu.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü, Toprak Kayması, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

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