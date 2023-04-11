Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı
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Artvin'de heyelan sonucu kapanan Artvin-Ardanuç kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Artvin'de heyelan sonucu kapanan Artvin- Ardanuç kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Artvin-Ardanuç kara yolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Ferhatlı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Güncel