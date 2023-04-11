Üye Girişi
Haberi Paylaş
Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı

Güncel Haberler

Artvin'de heyelan sonucu kapanan Artvin-Ardanuç kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

Artvin'de heyelan sonucu kapanan Artvin- Ardanuç kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

Artvin-Ardanuç kara yolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Ferhatlı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardanuç Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title