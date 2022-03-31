Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı

Rize'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu trafiğe açıldı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ardeşen- Çamlıhemşin kara yolu trafiğe açıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 1. kilometresinde dün yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçalarının düşmesinin ardından Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Güvenlik güçlerince bölgede önlem alındı, yol moloz ve kaya parçalarından temizlendi.

Ekipler, çalışmaların ardından yolu ulaşıma kontrollü olarak açtı.

Yetkililer, son günlerde artan toprak kaymaları nedeniyle dikkatli olunmasını istedi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Haberler

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