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Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta heyelan oluşan bölgede elektrik direğinin devrilmesi sonucu karanlıkta kalan iki yerleşim yerine Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerinin çalışması sonucu yeniden enerji verildi.

Muş'ta heyelan oluşan bölgede elektrik direğinin devrilmesi sonucu karanlıkta kalan iki yerleşim yerine Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerinin çalışması sonucu yeniden enerji verildi.

Merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Kayaışık köyü kırsalında yağış sonrasında oluşan heyelan nedeniyle elektrik direği devrildi.

VEDAŞ ekipleri, köylülerin de desteğiyle bölgeye yeniden elektrik direği dikerek, köylere enerji verilmesini sağladı.

VEDAŞ İl Müdürlüğü İşletme Müdürü Özcan Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili olan kar yağışının ardından toprak zeminin yumuşaması sonucu enerji nakil hattında arıza meydana geldiğini söyledi.

Devrilen direğin tekrar dikilerek, arızanın giderildiğini belirten Kök, "Gece boyunca burada fırtına ve yoğun yağış devam etti. Sabah erken saatlerinde ekiplerimizle beraber yıkılan derneğimizin yerine tekrar dikimini sağlayıp, köylerimize enerji akışını sağladık." dedi.

Kayaışık Köyü Muhtarı Veysi Bilen de bölgede çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.

Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi

Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi

Heyelan nedeniyle devrilen elektrik direğinin yerine yenisi yerleştirildi

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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