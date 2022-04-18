Heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçe merkezinden Keyfallar ve Şen köylerine giden yolda kar sularının erimesi ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Bir bölümü tamamen çöken köy yolları ulaşıma kapatıldı.

Kentin turistik alanı Ihlamur Teras yolunda da heyelan nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, heyelan olan yollarda inceleme yaptı.

Uzun, gazetecilere, "Heyelan meydana gelen bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Yapılması gereken diğer çalışmaları da yerinde inceledik. Bu bölgelerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

AA / Güncel

Toprak Kayması, Hisarcık, Karabük, Yenice, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title