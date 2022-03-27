Heyelan korkusu yaşayan bina sakinlerine 'tahliye' şoku

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde her yağış sonrası yamaçtan düşen dev kayalar nedeniyle 64 daireli 4 binanın tahliyesine karar verildi. Binalarda yaşayanlar, etüt çalışmalarına süre sınırı konulmadığı için karara tepki gösterdi. Mülk sahipleri ile görüşen Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise "Kayaların düşme riski dünden bugüne çok fazla artmıştır. Sizler de görüyorsunuz ki; 30 yıldır zaman zaman kaya düşmeleri yaşanmış. Bu yıl biraz daha fazla" dedi.

İmaret Mahallesi, Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki sağlık ocağı binasının güney kısmında yer alan apartmanların arka tarafındaki dağda, yağmur ve karların erimesi heyelanlara neden oldu. Yamaçtan kopan dev kayalar, yola düştü. Yamacın yakınındaki 4 binada oturanlar, heyelanlar nedeniyle korku dolu günler geçiriyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan, beraberindeki teknik heyetle bölgede inceleme yaptı. İncelemede Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün de yer aldı.

Toplantı sonunda tekrar konuşan Kaymakam Çelik, "Etütler yapılsın, ona göre hareket edelim. Bundan sonra ne yapılabilir noktasında çözümler üretmeye gayret edeceğiz. Hepimizin ortak aklıyla bir çözüm bulmak amacımız. İnşallah 'önlenebilir' şeklinde bir proje gelir. Kesin 'önlenebilir' gelir diyemiyoruz ama 'önlenebilir' olarak gelirse mutlu olacağız" dedi.