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Heybeliada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

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Heybeliada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Heybeliada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Heybeliada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Heybeliada önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 6 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin Heybeliada Vapur İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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