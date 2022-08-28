Heybeliada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı Güncel Haberler Heybeliada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Heybeliada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Heybeliada önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 6 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklendiği belirtildi. Açıklamada, teknenin Heybeliada Vapur İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Heybeliada Güncel Haberler

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