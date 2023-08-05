Heybeliada'da Plaj Kulübesinde Yangın Çıktı
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Heybeliada'da bulunan bir plajdaki kulübede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
HEYBELİADA'da bulunan bir plajdaki kulübede yangın çıktı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın saat 09.30 sıralarında Heybeliada Cam Limanı Bölgesi'nde bulunan bir plajın kulübesinde çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını plajın çevresindeki ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel