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Heybeliada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

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Heybeliada açıklarında bulunan 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince makine arızası nedeniyle kurtarıldı. Tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından Çam Koyu'na demirletildi.

Heybeliada açıklarında arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Heybeliada açıklarında bulunan 10 metre boyundaki teknede, makine arızası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Çam Koyu'nda demirletildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Heybeliada Dünya Güncel Haberler

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