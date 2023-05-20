Hevsel Bahçeleri'nde Ala Sığırcık Kuşları Çiftçilerin İlacı Oldu

DİYARBAKIR'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin de bir bölümünü kapladığı Dicle Vadisi'ne yüzlerce ala sığırcık kuşu geldi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Bu kuşlar ekinlere ciddi zarar veren çekirgeler ve süneleri tüketerek, sayılarının azaltılmasına yardımcı oluyor. Bunlar sayesinde tarımda da daha az ilaç kullanılabiliyor. İyi değerlendirilebilirsek biyolojik mücadelede de kullanılabilecek bir türdür dedi.

İçinde barındırdığı hayvan popülasyonu zenginliğiyle de bilinen, UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin olduğu Dicle Vadisi'ne, yüzlerce ala sığırcık kuşu geldi. Sürü halinde gezen ve tarlalardaki süne, çekirge gibi zararlı böcekleri yiyen kuşlar, bazı ülkelerde biyolojik mücadelede de kullanılıyor. Hevsel Bahçeleri'nde inceleme yapan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, dutların yenmeye başlandığı dönemde geldikleri için halk arasında 'dut kuşu' olarak da bilinen ala sığırcık kuşlarıyla ilgili, Bölgemizde kuluçkaya yatarlar. Dut kuşları olarak da bilinirler. Sürüler halinde dolaşıyorlar. Bazen bir ağaçta yüzlercesini bir arada görme şansı var diye konuştu.

'BÖCEK SAYISI KONTROL ALTINA ALINIYOR'

Ala sığırcık kuşlarının değerlendirilmesi halinde biyolojik mücadelede kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, Bu kuşların çevre koruma konusunda oldukça önemli bir özelliği var. Bunu köylü vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Çekirge ve süneyle mücadelede bunlardan faydalanıyorlar. Bunlar süneyi ve çekirgeyi avladıktan sonra gagaları onların sıvısından dolayı yapışkan hale geliyor. Gagayı açamıyorlar. Bazı vatandaşlar, tarlasına bıraktığı su kaplarıyla bunların gagalarını yıkamasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla böcek sayısı da kontrol altına alınıyor. Bu yönüyle oldukça faydalıdır. Dünyanın başka yerlerinde mesela Çin'in Sincan bölgesinde de bu yöntemden faydalanıyorlar. Bunu ilaçlama yerine, özellikle çekirgeleri istemeyen dut kuşları aracılığıyla, sayılarını kontrol altına alıyorlar. Orada yuva desteği de var. Bizim köylülerimiz onlarca yıllardan beri bunları böceklerle mücadelede kullanılabileceğini biliyor. Bu oldukça faydalıdır. Dolayısıyla tarım ilaçlarına da fazla gerek yok. İyi değerlendirilebilirsek biyolojik mücadelede de kullanılabilecek bir türdür. O yüzden bizim tabiatta yaşayan bu canlıların özelliklerini bilerek onlardan değişik şekillerde faydalanma imkanımız var. Hem onları yaşatmış oluruz hem de böcek sayısını kontrol altına almış oluruz. Dolayısıyla tarımda da daha az ilaç kullanılır, bu yönüyle oldukça ilginç bir özellik arz ediyor. Çekirgeler ve süneler, bunlar ekinlere ciddi şekilde zarar veriyor. Bunların sayılarının azaltılmasında oldukça faydaları var dedi.